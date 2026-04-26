Игрок «Зенита» Соболев: ЦСКА есть что доказывать, а мы боремся за титул — будет тяжело
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о предстоящей игре 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится 2 мая.
«ЦСКА — хорошая команда в любом случае, вне зависимости от результатов. Будет тяжёлая игра, тем более на выезде. Им есть что доказывать, а у нас борьба за титул», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 27 матчей «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. ЦСКА занимает шестое место. У команды 45 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 60 очков.
