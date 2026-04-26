Нападающий «Зенита» Соболев объяснил причины тяжёлой игры команды в концовке сезона

Форвард «Зенита» Александр Соболев после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0) объяснил причины тяжёлой игры команды в концовке сезона.

«В концовке сезона всем тяжело — и «Краснодару», и «Локомотиву». «Локо» идёт на третьем месте, это прекрасная команда. Мы играли у них дома, тяжело было ожидать лёгкой игры. Махачкала — тоже очень хорошая команда, тем более у себя дома. Все игры тяжёлые, тем более в конце, когда все выполняют свои задачи. Всё логично», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее «Зенит» минимально обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).