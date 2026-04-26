Альварес — главная трансферная цель «Барселоны» — Джейкобс

Альварес — главная трансферная цель «Барселоны» — Джейкобс
Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес является главной трансферной целью «Барселоны», несмотря на финансовые проблемы каталонского клуба, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

При этом переговоры между представителями игрока и клубом продвигаются тяжело, а «Атлетико» не планирует продавать его дешевле € 120 млн.

В нынешнем сезоне Альварес провёл за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отметился девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2030 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость форварда составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков за пять туров до завершения чемпионата
Комментарии
