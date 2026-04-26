Тренер «Зенита» Семак: мы сделали шажочек вперёд, не позволили «Краснодару» оторваться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0), а также высказался о чемпионской гонке.

— В целом, хорошая трудовая победа. Сделали, что должны были сделать — победили. В концовке не так много было сил, даже замены не смогли как-то освежить. Сели ниже к своим воротам, позволили сопернику создать пару опасных моментов у наших ворот, но в целом, сегодня неплохо действовали по большей части. Сделали шажочек вперёд, не позволили «Краснодару» оторваться. Будем готовиться к следующему матчу.

— Вы вспомнили про «Краснодар», отрыв одно очко за три тура до финиша. Как оцените на данный момент чемпионскую гонку для «Зенита»? У «Краснодара» осталось три соперника: «Акрон», московское «Динамо» и «Оренбург». От кого из них больше всего ждёте помощи? Потому что без осечки «Краснодара» «Зенит» не станет чемпионом.

— Для начала мы должны в своих матчах побеждать, выигрывать. Дальше как сложится, так и сложится. Нам в этом отношении нужно делать всё, что от нас зависит, вот и всё. На этом и концентрируемся, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.