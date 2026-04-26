«А кто сказал, что он вообще лидер?» Павел Яковлев — о Дмитрии Баринове

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев высказался о полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове.

«А кто сказал, что он вообще лидер? Вы считаете его лидером? Он на поле лидер? Он не был лидером в «Локомотиве». На мой взгляд, у него абсолютно нет лидерских качеств. Да, он работяга, выполняет свою работу, но он не лидер.

И ещё у меня ощущение, что с его приходом в ЦСКА Кисляк потерял лидерство. До паузы в чемпионате Матвей был лидером команды на поле. С приходом Баринова у него потерялась уверенность в собственном лидерстве.

То же самое с Обляковым. Все рассчитывали, что после подписания Баринова ЦСКА станет сильнее, а получилось наоборот», — сказал Яковлев в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

29-летний хавбек перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне футболист провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 27 матчей чемпионата России ЦСКА заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.

