Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Зенита»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«По какой‑то причине не очень хорошо начали, в двух простых ситуациях пропустили голы. Потом начали входить в игру, конец первого тайма был уже более‑менее, а второй на равных сыграли. Хотели сегодня победить и взять очки, но не удалось. А так, желаю «Зениту» успеха», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).

