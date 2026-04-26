Андрей Аршавин высказался о победе «Зенита» в матче РПЛ с «Ахматом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил победу санкт-петербургского клуба в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Зенит» очень просто завладел преимуществом в два гола. На классе сыграл первый тайм и вообще не давал «Ахмату» мяч. А во втором тайме «Зенит» просто думал, как не пропустить, а если повезёт — забить», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).