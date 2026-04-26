Игрок «Зенита» Ерохин: не всё зависит от нас, нужно верить до последнего

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) высказался об участии своей команды в чемпионской гонке.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«Нам было необходимо побеждать «Ахмат», чтобы оставаться в борьбе за чемпионство. Было подспорье, когда забили два быстрых гола. Почувствовали себя более раскрепощённо в атакующих действиях. Не довели дело до третьего гола, хотя были моменты. Важно, что не пропустили.

Осталось не так много игр — нужно набирать свои очки. Не всё зависит от нас. Необходимо верить и работать до последнего, чтобы добиться того результата, которого нам бы хотелось», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).

«Зенит» сделал всё за 11 минут
