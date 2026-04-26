Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 2 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этой ситуации нам необходимо отталкиваться от себя и от своей игры. Если будем показывать качественный футбол, результат в матче с ЦСКА будет соответствующий. Смотрим на себя и готовимся к каждому конкретному сопернику. Очень важно показывать хороший футбол, чтобы добиваться результата», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 27 матчей «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. ЦСКА занимает шестое место. У команды 45 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 60 очков.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Соболев объяснил причины тяжёлой игры команды в концовке сезона
