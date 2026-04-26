Игрок «Зенита» Александр Ерохин высказался о прогрессе Даниила Кондакова

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0) рассказал о прогрессе Даниила Кондакова. 18-летний хавбек сине-бело-голубых вышел в стартовом составе команды.

«Всегда подсказываем Кондакову на тренировках и в матчах. Это переход во взрослый футбол. Стараемся создавать ситуации на тренировках, которые приближены к тем, что происходят на поле. Играем плотно и жёстко. Главное — помнить, что в такой атмосфере каждый игрок будет находиться в форме и прибавлять. Часто остаюсь после тренировок и беру с собой молодых ребят. Делаем упражнения в атаке. Стараюсь привлекать к этому команду и подавать положительный пример», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Всего в нынешнем сезоне Кондаков провёл 12 матчей за «Зенит» во всех турнирах.

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте. Лидирует «Краснодар» (60).