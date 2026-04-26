Евсеев обратился к игрокам «Динамо» Мх после матча с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к игрокам своей команды в раздевалке после игры 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

«Играли хорошо. Хорошо. Ошибались, да, это… Но играли, играли против чемпиона, о чём мы говорили. На равных. На равных, когда правильно играли. Простые вещи, простые вещи», — сказал Евсеев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (3 мая), а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».

Материалы по теме
Евсеев прокомментировал поражение махачкалинского «Динамо» в матче с «Краснодаром»
