Евсеев обратился к игрокам «Динамо» Мх после матча с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к игрокам своей команды в раздевалке после игры 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

«Играли хорошо. Хорошо. Ошибались, да, это… Но играли, играли против чемпиона, о чём мы говорили. На равных. На равных, когда правильно играли. Простые вещи, простые вещи», — сказал Евсеев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (3 мая), а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».