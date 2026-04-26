Евсеев обратился к игрокам «Динамо» Мх после матча с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к игрокам своей команды в раздевалке после игры 27-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».
«Играли хорошо. Хорошо. Ошибались, да, это… Но играли, играли против чемпиона, о чём мы говорили. На равных. На равных, когда правильно играли. Простые вещи, простые вещи», — сказал Евсеев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
После 27 матчей чемпионата России чёрно-зелёные набрали 60 очков и возглавляют турнирную таблицу. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.
В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде встретится с тольяттинским «Акроном» (3 мая), а подопечные Вадима Евсеева на день раньше в домашнем матче встретятся с «Ростовом».
