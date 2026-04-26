«Зенит» сыграл «на ноль» в третьем матче РПЛ подряд

«Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Ахмат» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, сине-бело-голубые провели три игры «на ноль» подряд в чемпионате России.

Данная серия команды Сергея Семака включает встречи с махачкалинским «Динамо» (1:0), московским «Локомотивом» (0:0) и грозненцами. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА 2 мая, примет «Сочи» 10 мая и в гостях встретится с «Ростовом» 17 мая.

«Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара» (60).