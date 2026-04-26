Александр Ерохин: разговор о новом контракте с «Зенитом» будет в ближайшее время

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

— Видите себя в будущем главным тренером?

— Жизнь — такая штука, что ничего нельзя предсказать наверняка. Нужно готовиться ко всему, что и делаю. Я бы хотел продлить контракт с «Зенитом» в качестве игрока, для этого прикладываю все усилия — на сборах забил больше всех. В матче с «Кайратом» показал хороший пробег среди всей команды. Надеюсь, что всё будет хорошо. Разговор по контракту будет в ближайшем будущем. Хотелось бы продолжать приносить пользу в составе «Зенита». Мотивация максимальная и глаза горят», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.