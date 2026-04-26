Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин: разговор о новом контракте с «Зенитом» будет в ближайшее время

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

— Видите себя в будущем главным тренером?
— Жизнь — такая штука, что ничего нельзя предсказать наверняка. Нужно готовиться ко всему, что и делаю. Я бы хотел продлить контракт с «Зенитом» в качестве игрока, для этого прикладываю все усилия — на сборах забил больше всех. В матче с «Кайратом» показал хороший пробег среди всей команды. Надеюсь, что всё будет хорошо. Разговор по контракту будет в ближайшем будущем. Хотелось бы продолжать приносить пользу в составе «Зенита». Мотивация максимальная и глаза горят», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Александр Ерохин высказался о прогрессе Даниила Кондакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android