Результаты матчей 31-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 26 апреля, завершился 31-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 31-го тура Лиги 1:

24 апреля, пятница:

«Брест» — «Ланс» — 3:3.

25 апреля, суббота:

«Лион» — «Осер» — 3:2;

«Анже» — «Пари Сен-Жермен» — 0:3;

«Тулуза» — «Монако» — 2:2.

26 апреля, воскресенье:

«Лорьян» — «Страсбург» — 2:3;

«Париж» — «Лилль» — 0:1;

«Гавр» — «Метц» — 4:4;

«Ренн» — «Нант» — 2:1;

«Марсель» — «Ницца» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 69 очков за 30 матчей. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 63 очка. В топ-4 также входят «Лион» (57 очка) и «Лилль» (57).