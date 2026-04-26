Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиан Киву высказался о ничьей «Интера» с «Торино»

Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался после матча 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Торино» (2:2). Чёрно-синие вели в два мяча по ходу встречи.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 23'     0:2 Биссекк – 61'     1:2 Симеоне – 70'     2:2 Влашич – 79'    

«Есть сожаление. Игра была в наших руках, мы не выдержали их натиск в последние минуты. Первый гол нас напугал, а второй стал следствием. Пытались отреагировать и сделать 3:2, но в таких матчах есть риск проиграть, поэтому нужно отдать должное «Торино» — они не сдавались и верили до конца.

Видимо, я не справился со своей работой должным образом, когда мы вели 2:0. Беру на себя ответственность, но это мало что меняет. Нам нужны три очка, хотим как можно скорее завершить сезон победой.

Когда ведёшь 2:0, думаешь, что всё легко, что у тебя всё под контролем. Потом пропускаешь гол — и счёт становится 2:1 из-за ошибки при розыгрыше мяча от своих ворот, начинают закрадываться сомнения, начинаешь нервничать. Приходит понимание, что всё будет не так уж легко, особенно когда несколько ситуаций идут против тебя. На мой взгляд, их камбэк мог закончиться ещё хуже», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 79 набранных очков в 34 матчах. «Торино» с 41 очком располагается на 13-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android