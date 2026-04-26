Кристиан Киву высказался о ничьей «Интера» с «Торино»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался после матча 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Торино» (2:2). Чёрно-синие вели в два мяча по ходу встречи.

«Есть сожаление. Игра была в наших руках, мы не выдержали их натиск в последние минуты. Первый гол нас напугал, а второй стал следствием. Пытались отреагировать и сделать 3:2, но в таких матчах есть риск проиграть, поэтому нужно отдать должное «Торино» — они не сдавались и верили до конца.

Видимо, я не справился со своей работой должным образом, когда мы вели 2:0. Беру на себя ответственность, но это мало что меняет. Нам нужны три очка, хотим как можно скорее завершить сезон победой.

Когда ведёшь 2:0, думаешь, что всё легко, что у тебя всё под контролем. Потом пропускаешь гол — и счёт становится 2:1 из-за ошибки при розыгрыше мяча от своих ворот, начинают закрадываться сомнения, начинаешь нервничать. Приходит понимание, что всё будет не так уж легко, особенно когда несколько ситуаций идут против тебя. На мой взгляд, их камбэк мог закончиться ещё хуже», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 79 набранных очков в 34 матчах. «Торино» с 41 очком располагается на 13-й строчке.