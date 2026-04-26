«Марсель» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 31-го тура Лиги 1

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Ницца». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра выступил Вилли Делажо. Матч завершился вничью 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Марселя» Пьер-Эмиль Хёйбьерг на 66-й минуте. На 88-й минуте форвард гостей Элье Ваи сравнял счёт, реализовав пенальти. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 31 матча чемпионата Франции «Марсель» набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ницца» располагается на 15-й строчке. У команды в активе 30 очков.

В следующем матче чемпионата «Марсель» на выезде сыграет с «Нантом» 2 мая, а «Ницца» в этот же день в домашней игре встретится с «Лансом».