«Милан» и «Ювентус» не забили голов и сыграли вничью в 34-м туре Серии А

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

На 36-й минуте отличился полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен, но гол был отменён. Хавбек «Милана» Лука Модрич покинул поле из-за травмы на 79-й минуте.

«Милан» занимает третье место в чемпионате Италии с 67 очками в 34 матчах, отставая от идущего вторым «Наполи» на два очка. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в Серии А. В активе туринской команды 64 очка после 34 игр.