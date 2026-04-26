«Начинает раздражать». Титов — о недовольстве Шпилевского судьями в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о победе красно-белых над «Пари НН» в матче 27-го тура Мир РПЛ (2:1) и недовольстве главного тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского судейством. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков.

— За счёт чего «Спартаку» удалось обыграть «Пари НН»?

— Здесь, наверное, по-другому надо вопрос поставить: «Почему не удалось более убедительно выиграть этот матч?» Потому что был сверхмотивированный «Нижний». Команда с первых минут играла агрессивно. Дисциплина была на первом месте. Плюс хороший нападающий Бальбоа. Сефас в моменте с голом просто переиграл Ву, про которого все сейчас говорили с восхищением, что это лучший защитник. Согласен, он вышел на новый уровень, стабилен, несколько игр подряд не допускал ошибок. Но мы видели это его действие. Там даже нельзя сказать, что была какая-то критическая ситуация, но после этой ошибки «Спартак» проигрывал.

Слава богу, что отыгрались ещё в первом тайме. Там 100% пенальти. Не знаю, что там придумывает господин Шпилевский, который в очередной раз рассказывает про судей. Вот это, если честно, уже начинает раздражать. Понимаю его, что команда может напрямую вылететь, но мне кажется, надо искать причину в себе, а не в судьях, соперниках и так далее, – приводит слова Титова Metaratings.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.