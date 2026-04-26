Хави назвал причину, по которой «Барселона» не вернула Лионеля Месси

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, как клуб хотел вернуть нападающего Лионеля Месси. Сейчас аргентинец выступает за «Интер Майами».

«Я пытался. Но ничего не вышло. Мы вели переговоры пять месяцев, всё было готово, но в итоге президент клуба ответил отказом.

У меня получилось вернуть Дани Алвеса, также думал о возвращении Педро, Неймара и Месси, но финансовая ситуация оказалась неподходящей. Сделка по Месси была практически заключена, но президент не захотел её доводить до конца», — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.

Хави возглавлял сине-гранатовых с 2021 по 2024 год. За этот период он выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Испании.