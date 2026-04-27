Вильярреал — Сельта, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:1, 32-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» победил «Сельту» в матче 32-го тура Ла Лиги
Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 32-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
1:0 Морено – 2'     2:0 Пепе – 29'     2:1 Иглесиас – 73'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено, реализовавший пенальти на второй минуте. На 29-й минуте форвард Николя Пепе удвоил преимущество хозяев. На 73-й футболист гостей Борха Иглесиас реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

После 33 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Сельта» располагается на седьмой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Вильярреал» в домашней игре встретится с «Леванте» (2 мая), а «Сельта» на день позже в сыграет с «Эльче».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
