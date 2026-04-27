Хави: Ямаль — избранный, настоящий футбольный гений

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о нападающем каталонского клуба Ламине Ямале, а также назвал футболистов, которые, по его мнению, выделяются за счёт понимания футбола.

«Ямаль — избранный, настоящий футбольный гений. Он уже является лучшим или одним из таковых в современном мировом футболе. Сейчас всё зависит от его настроя, энергии и желания создавать историю. Всё в его руках.

Педри, Витинья, Мак Аллистер… Есть три или четыре игрока, которые, на мой взгляд, входят в число лучших за счёт своего понимания командной игры. В момент передачи мяча они уже думают о новой атаке. Они никогда не совершают передачи просто так — таково их понимание игры. Например, такое умение есть у Педри. А ещё я бы назвал Френки де Йонга, которого, как мне кажется, сильно недооценивают. Думаю, в игровом плане он похож на меня», — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.