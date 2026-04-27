«Ювентус» сыграл «на ноль» в четвёртом матче Серии А подряд

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счётом 0:0 во встрече 34-го тура итальянской Серии А. Тем самым туринский клуб не пропустил в четвёртом матче чемпионата Италии подряд.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

Ранее «Ювентус» сыграл «на ноль» во встречах с «Дженоа» (2:0), «Аталантой» (1:0) и «Болоньей» (2:0).

Всего в нынешнем сезоне Серии А подопечные Лучано Спаллетти пропустили 29 мячей. Лучше туринцев в обороне проявили себя только «Милан» (27) и «Комо» (28).

«Милан» занимает третье место в чемпионате Италии с 67 очками в 34 матчах, отставая от идущего вторым «Наполи» на два очка. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в Серии А. В активе туринской команды 64 очка после 34 игр.

