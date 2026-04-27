«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» Станковича с чемпионством в сербской Суперлиге
«Зенит» поздравил «Црвену Звезду», которая под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. «Црвена Звезда» в матче 33-го тура чемпионата Сербии разгромила «Партизан» со счётом 3:0 и оторвалась от соперника на 17 очков за четыре тура до конца сезона.
Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0 2:0 3:0
«Црвена Звезда» — чемпион Сербии! В решающем матче повержен «Партизан», победный гол на счету Страхини Эраковича!
Честитамо, браћо! (Поздравляем, братья! — Прим. «Чемпионата»)», — написано в сообщении в телеграм-канале «Зенита».
После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизан» располагается на второй строчке. У команды 65 очков.
Материалы по теме
