«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» Станковича с чемпионством в сербской Суперлиге

«Зенит» поздравил «Црвену Звезду», которая под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. «Црвена Звезда» в матче 33-го тура чемпионата Сербии разгромила «Партизан» со счётом 3:0 и оторвалась от соперника на 17 очков за четыре тура до конца сезона.

Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 33-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0     2:0     3:0    

«Црвена Звезда» — чемпион Сербии! В решающем матче повержен «Партизан», победный гол на счету Страхини Эраковича!

Честитамо, браћо! (Поздравляем, братья! — Прим. «Чемпионата»)», — написано в сообщении в телеграм-канале «Зенита».

После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизан» располагается на второй строчке. У команды 65 очков.

