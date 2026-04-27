«Зенит» поздравил «Црвену Звезду» Станковича с чемпионством в сербской Суперлиге

«Зенит» поздравил «Црвену Звезду», которая под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. «Црвена Звезда» в матче 33-го тура чемпионата Сербии разгромила «Партизан» со счётом 3:0 и оторвалась от соперника на 17 очков за четыре тура до конца сезона.

«Црвена Звезда» — чемпион Сербии! В решающем матче повержен «Партизан», победный гол на счету Страхини Эраковича!

Честитамо, браћо! (Поздравляем, братья! — Прим. «Чемпионата»)», — написано в сообщении в телеграм-канале «Зенита».

После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизан» располагается на второй строчке. У команды 65 очков.