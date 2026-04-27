Киву отреагировал на расследование прокуратуры о возможном мошенничестве в пользу «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву отреагировал на скандал вокруг экс-главы судейской коллегии Серии А Джанлуки Рокки. Ранее в СМИ появилась информация, что Рокки подозревается в мошенничестве и возможных манипуляциях с назначениями арбитров, которые могли приносить выгоду чёрно-синим.

«Расследование? Говорю о футболе. Я тренер, мне платят за то, чтобы я готовил команду к матчам как можно лучше и придавал ей спокойствие и мотивацию», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Прокуратура Милана начала расследование по делу о мошенничестве, после чего Джанлука Рокки покинул свой пост.