«Это позор!» Гасилин — о пенальти в ворота «Динамо» Мх в игре с «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов.

«Это позор! Ну такие пенальти ставить… Мы обсуждали, что пенальти — одно из самых суровых наказаний в футболе. И за это ставить пенальти? Это слишком легковесно! Он его чуть-чуть обнял. Давайте не забывать, что футбол — это мужской вид спорта. Ну что это такое? Нельзя такое ставить! Все против таких 11-метровых», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Пенальти был назначен на 36-й минуте матча, после того как защитник гостей Джемал Табидзе прихватил руками нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Однако капитан чёрно-зелёных Эдуард Сперцян не смог реализовать 11-метровый, попав в штангу.