Тренер «Ахмата» Черчесов: мы хотели выиграть, но поздравлю «Зенит» с победой

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

— Чувство дежавю: что в Москве, что здесь мы могли забить в начале игры, но пропустили мяч, затем второй после штрафного, который, не знаю, был ли. После 0:2 стало сложнее играть, последние 15 минут первого тайма и весь второй тайм мы играли в свой футбол. Возможно, это «Зенит» на удержание играл или, скорее всего, мы добавили.

Самородов, Касинтура и Мелкадзе провели энергозатратный футбол в матче с «Балтикой», из-за чего были заменены во втором тайме. У нас был на день меньше подготовки и по каким-то причинам тяжело вошли в сегодняшнюю игру. Мы хотели выиграть, но поздравлю «Зенит» с победой.

— Почему «Ахмату» не удалось зацепиться за ничью, несмотря на наличие моментов во втором тайме?

— Подходы у нас были, но в каждой штрафной идёт борьба, никто никому не даёт пространства. У соперника защитники квалифицированные, а нам надо завершать свои моменты. Думаю, наши футболисты, вышедшие на замену, хорошо усилили игру, — приводит слова Черчесова официальный сайт грозненского клуба.