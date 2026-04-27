Черчесов рассказал о целях «Ахмата» на заключительном этапе сезона

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2) высказался о целях своей команды в оставшейся части сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

— Какая мотивация у «Ахмата» на три заключительные игры сезона с командами, борющимися за выживание?
— Уже говорил команде в раздевалке: эти команды борются за выживание, а мы должны бороться за важные девять очков. Борьба продолжается у всех команд — что внизу, что вверху. Ни одной простой игры в этом чемпионате нет. Считаю, сегодня и «Зениту» было непросто, хоть мы и дали им гандикап, — приводит слова Черчесова официальный сайт грозненского клуба.

На данный момент «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. На заключительном отрезке сезона грозненцы встретятся дома с «Пари НН» 3 мая, примут махачкалинское «Динамо» 10 мая и на выезде сыграют с «Сочи» 17 мая.

Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Черчесов: мы хотели выиграть, но поздравлю «Зенит» с победой
