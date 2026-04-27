Ролан Гусев высказался о состоянии здоровья Лунёва и ротации вратарей в «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунёва и ротации вратарей в команде после матча 27-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые одержали победу над «Сочи» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 11' 2:0 Нгамалё – 52'
«Андрей [Лунёв] должен вот-вот приступить к тренировкам в общей группе. Что касается ротации, к Игорю [Лещуку] претензий не было, но такое решение мы приняли вместе с тренером вратарей, чтобы сегодня играл Курбан [Расулов]. Нужно смотреть и понимать, в какой форме находятся все игроки», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.
Лунёв получил травму перед матчем 24-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:2).
