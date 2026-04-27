L'Équipe: Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в первом матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

L'Équipe: Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в первом матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
Издание L'Équipe спрогнозировало стартовый состав «ПСЖ» на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 28 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Баварией» по версии L'Équipe

Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос (капитан), Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

В нынешнем сезоне российский голкипер парижан Матвей Сафонов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и 11 раз отыграл «на ноль».

Напомним, на стадии четвертьфинала «ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль», а «Бавария» победила мадридский «Реал».

