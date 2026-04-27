Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил замену Сперцяна во втором матче подряд

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему заменил лидера команды полузащитника Эдуарда Сперцяна во втором матче подряд. Наставник чёрно-зелёных ответил на вопрос журналиста по этой теме после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Да готов он играть 90 минут, но сложный график, очень сложный график. И у него позиция энергозатратная. Он сам по себе игрок, который делает хороший объём, несмотря на то что он играет «десятку» каждую игру. И просто нужно было, моё мнение, чуть освежить середину, но не хотелось убирать там «восьмёрку» и «шестёрку» — Ленини и Никиту Кривцова. Поэтому так нужно было для команды.

Эдик — наш лидер, Эдик — один из лучших игроков чемпионата, и он играет без замен практически всегда. И то, что он сегодня сыграл на девять минут меньше, я думаю, что на это не стоит вообще обращать внимание», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 16 результативными передачами.