Валерий Овчинников: Челестини будет зубами держаться за пост главного тренера ЦСКА

Известный отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о работе Фабио Челестини на посту главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА нужен отечественный специалист. Уверен, что у Челестини зарплата в клубе такая, какую он в Швейцарии близко не видел. Он же великий тренер! Сейчас он будет зубами держаться за свой пост. Заморские тренеры просто рубят бабки в России. Нашим специалистам нужно платить такие же деньги. Они будут серьёзно отдаваться», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Команда уже лишилась шансов на чемпионство в РПЛ.

Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.