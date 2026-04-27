Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я убит горем». Хави Симонс объявил, что пропустит ЧМ-2026 из-за тяжёлой травмы

Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Хави Симонс объявил, что пропустит чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике из-за тяжёлой травмы. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях сам нидерландец.

«Говорят, жизнь жестока, и сегодня я чувствую себя именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, я убит горем. Ничего из этого не имеет смысла.

Всё, чего я хотел, это бороться за свою команду, и теперь возможность делать это отнята у меня… вместе с чемпионатом мира. Представлять свою страну этим летом… просто исчезло. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я буду продолжать быть лучшим товарищем по команде, каким только могу быть. Я не сомневаюсь, что вместе мы выиграем эту битву.

Теперь я пойду по этому пути, ведомый верой, силой, стойкостью, убеждённостью, отсчитывая дни до возвращения на поле. Будьте терпеливы со мной. COYS», — написал Симонс на своей странице в соцсети.

Напомним, Симонс получил повреждение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android