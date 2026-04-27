Инсайдер Романо сообщил подробности тяжёлой травмы Симонса, из-за которой он пропустит ЧМ

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X опубликовал сообщение, где рассказал о тяжёлой травме нидерландского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Хави Симонса.

По словам инсайдера, 23-летний нидерландский футболист порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл до конца 2026 года в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Таким образом, Хави точно пропустит остаток сезона-2025/2026, чемпионат мира 2026 года и первую половину кампании-2026/2027.

Всего в текущем сезоне Симонс провёл 43 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.