Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Романо сообщил подробности тяжёлой травмы Симонса, из-за которой он пропустит ЧМ

Инсайдер Романо сообщил подробности тяжёлой травмы Симонса, из-за которой он пропустит ЧМ
Комментарии

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X опубликовал сообщение, где рассказал о тяжёлой травме нидерландского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Хави Симонса.

По словам инсайдера, 23-летний нидерландский футболист порвал переднюю крестообразную связку колена и выбыл до конца 2026 года в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0). Таким образом, Хави точно пропустит остаток сезона-2025/2026, чемпионат мира 2026 года и первую половину кампании-2026/2027.

Всего в текущем сезоне Симонс провёл 43 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android