Мбаппе пропустит остаток сезона из-за травмы — El Chiringuito

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в оставшихся матчах «сливочных» до конца сезона-2025/2026 из-за травмы. Об этом сообщает El Chiringuito TV в соцсети X.

По информации источника, травма Мбаппе оказалась серьёзнее, чем показалось изначально. Отмечается, что официальное подтверждение о ситуации с Килианом от клуба состоится сегодня, 27 апреля.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе была перегрузка подколенного сухожилия левой ноги. Француз был заменён на 81-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1).

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл 28 встреч, в которых отметился 24 голами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что француз не принимал участия в матчах «сливочных» в феврале-марте из-за проблем с коленом. За этот период 27-летний нападающий пропустил пять встреч. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.