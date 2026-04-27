Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» могут перевести в Серию B и лишить двух трофеев из-за судейского скандала — AGI

Итальянский «Интер» может быть переведен в «Серию B» и лишён двух трофеев из-за судейского скандала. Об этом сообщает AGI.

По информации источника, прокуратура Милана подозревает главу итальянского судейского корпуса Джанлукку Рокки в назначении на матчи миланской команды «угодных» арбитров. По версии следствия, Рокки лично добивался назначения конкретных судей в интересах миланского клуба.

Отмечается, что если обвинения подтвердятся, «Интер» могут лишить золотых медалей Серии А сезона-2023/2024 и лишить победы в Суперкубке Италии 2024 года. Также регламент предусматривает снятие очков или полное исключение клуба из высшего дивизиона.

Ранее сообщалось, что прокуратура Милана начала расследование по делу о мошенничестве, после чего экс-глава судейской коллегии Серии А Джанлука Рокка покинул свой пост.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android