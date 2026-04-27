Гвардиола: если Артета хочет титул, он знает, где меня найти. Трофеи не берут из жалости

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на призывы болельщиков «Арсенала» «дать Микелю Артете выиграть титул».
«Дать ему выиграть? Это не благотворительность, это Премьер-лига. Мне никто ничего не дарил — я сам всё брал. Если Артета хочет титул, он знает, где меня найти. Но не просите меня отойти в сторону, будто я устал… Я не устал побеждать.
Говорят, что «Арсенал» заслуживает чемпионства. Заслуживает — за что? За то, что красиво занял второе место? Трофеи не выигрывают из жалости. Вы не хотите, чтобы я снова победил? Тогда остановите меня. Всё просто», — приводит слова Гвардиолы портал СentreGoalHQ в соцсети X.
С «пушкарями» коллектив из Манчестера борется за победу в АПЛ. На данный момент подопечные Гвардиолы идут на второй строчке, имея в активе 70 очков после 33 матчей. На счету «канониров» 73 очка за 34 игры.