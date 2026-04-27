Соболев рассказал об атмосфере в «Зените» перед решающими турами чемпионской гонки РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:0) высказался об атмосфере в команде перед последними турами сезона-2025/2026.

— Остается три тура, для нас это три финала. Не так важно, с кем мы будем играть, главное — набирать три очка в каждом матче.

— Какая атмосфера в команде перед последними турами?

— Атмосфера прекрасная, все понимают, что осталась финишная прямая. Все понимают, что нужно в каждой игре набирать три очка, так что все зависит от нас и нашей игры, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Лидирует «Краснодар» (60).