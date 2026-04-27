Тренер «Зенита» Семак рассказал, чем остался недоволен по итогам матча с «Ахматом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем остался недоволен в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8' 2:0 Энрике – 11'
«Недовольны концовкой с точки зрения того, как мы встречали атаки соперника, низко опустились, нужно играть активнее от начала и до конца», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара» (60). «Ахмат» с 32 очками находится на девятом месте.
