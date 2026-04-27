Лишь у одного игрока процент голов с пенальти в РПЛ был выше, чем у Барко, в XXI веке
Полузащитник московского «Спартака» Эсекиэль Барко забил с пенальти 65% своих голов в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

По информации источника, Барко забил с пенальти 13 раз в составе красно-белых. При этом всего аргентинский футболист отличился 20 голами. Как сообщает статистический портал Opta Sports, в XXI веке только у Владимира Леонченко выше процент голов с пенальти от общего числа голов (68%).

Топ-5 игроков по данному показателю среди игроков с 20+ голами в лиге:

68% — Владимир Леонченко (15/22);
65% — Эсекьель Барко (13/20);
62% — Николай Калинский (13/21);
56% — Бибрас Натхо (25/45);
54% — Сергей Будылин (13/24).

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. На родине он выступал за клубы «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», а также защищал цвета американской «Атланты Юнайтед».

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак рассказал, чем остался недоволен по итогам матча с «Ахматом»
