Лишь у одного игрока процент голов с пенальти в РПЛ был выше, чем у Барко, в XXI веке

Полузащитник московского «Спартака» Эсекиэль Барко забил с пенальти 65% своих голов в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

По информации источника, Барко забил с пенальти 13 раз в составе красно-белых. При этом всего аргентинский футболист отличился 20 голами. Как сообщает статистический портал Opta Sports, в XXI веке только у Владимира Леонченко выше процент голов с пенальти от общего числа голов (68%).

Топ-5 игроков по данному показателю среди игроков с 20+ голами в лиге:

68% — Владимир Леонченко (15/22);

65% — Эсекьель Барко (13/20);

62% — Николай Калинский (13/21);

56% — Бибрас Натхо (25/45);

54% — Сергей Будылин (13/24).

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. На родине он выступал за клубы «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», а также защищал цвета американской «Атланты Юнайтед».