Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Генич отреагировал на слухи об отставке Шпилевского из «Пари НН» после игры со «Спартаком»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слухи об увольнении главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского после поражения в матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Зачем? Почему именно сейчас? Какое-то странное решение, если это правда», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» встретится с «Ахматом». Матч состоится 3 мая.

Материалы по теме
Шпилевский отреагировал на слухи об отставке из «Пари НН»
