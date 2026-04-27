Генич отреагировал на слухи об отставке Шпилевского из «Пари НН» после игры со «Спартаком»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слухи об увольнении главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского после поражения в матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Зачем? Почему именно сейчас? Какое-то странное решение, если это правда», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет шесть матчей (четыре поражения и две ничьи).

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» встретится с «Ахматом». Матч состоится 3 мая.