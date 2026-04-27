Неймар без объяснения причин не явился на тренировку «Сантоса» — ESPN

Форвард «Сантоса» Неймар пропустил воскресную тренировку команды, которая прошла на базе «Рей Пеле», сообщает ESPN.

Бразилец должен был работать в группе футболистов, не принимавших участия в матче чемпионата страны с «Баией» (2:2), однако на занятии так и не появился. Игрок не объяснил причины своего отсутствия.

В клубе уже связались с самим футболистом и его окружением, чтобы прояснить ситуацию. При этом на данный момент ни «Сантос», ни представители Неймара официальных комментариев не дали.

Отмечается, что тренировка проходила в рамках подготовки к матчу Кубка Судамериканы с «Сан-Лоренсо», который состоится 29 апреля в Аргентине.

