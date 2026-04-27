Мохамед Салах разорвал подколенное сухожилие и больше не сыграет в футболке «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

О характере повреждения рассказал директор сборной Египта Ибрагим Хасан в комментарии для Reuters. По его словам, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, на восстановление после которого потребуется около четырёх недель.

При этом в египетской федерации рассчитывают, что Салах будет готов к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе турнира сборной Египта предстоит сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.

Сам игрок, как отметил Хасан, намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнётся 11 июня в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»