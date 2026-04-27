Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мохамед Салах разорвал подколенное сухожилие и больше не сыграет в футболке «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Исак – 35'     2:0 Робертсон – 40'     2:1 Муньос – 71'     3:1 Вирц – 90+6'    

О характере повреждения рассказал директор сборной Египта Ибрагим Хасан в комментарии для Reuters. По его словам, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, на восстановление после которого потребуется около четырёх недель.

При этом в египетской федерации рассчитывают, что Салах будет готов к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе турнира сборной Египта предстоит сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.

Сам игрок, как отметил Хасан, намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнётся 11 июня в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

Замена Салаху в «Ливерпуле» — игрок за € 100 млн с одним топ-сезоном. Кто такой Диоманд?
