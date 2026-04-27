Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Подустал в концовке, стало больше брака». Семак — об игре Кондакова в матче с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре 18-летнего полузащитника сине-бело-голубых Даниила Кондакова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«Кондаков? Оцениваю его игру хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объём, он может занести себе в актив этот матч», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кондаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

