«Подустал в концовке, стало больше брака». Семак — об игре Кондакова в матче с «Ахматом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре 18-летнего полузащитника сине-бело-голубых Даниила Кондакова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
Российская Премьер-лига. 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8' 2:0 Энрике – 11'
«Кондаков? Оцениваю его игру хорошо. Конечно, подустал в концовке, стало больше брака. Но в целом действует очень полезно, демонстрирует большой объём, он может занести себе в актив этот матч», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Кондаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.
