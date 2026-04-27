«Бавария» установила исторический рекорд по голам в Бундеслиге

«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» в выездном матче 31-го тура Бундеслиги — 4:3. Мюнхенцы провалили первый тайм и ушли на перерыв, уступая 0:3, однако после паузы сумели полностью перевернуть ход встречи и вырвать победу.

Как сообщает Bayern & Germany, этот матч стал историческим для команды: «Бавария» первой в истории Бундеслиги достигла отметки в 50 голов в гостевых матчах за один сезон. Сейчас на счету коллектива Венсана Компани уже 53 таких мяча, при том что впереди остаётся ещё одна выездная игра — с «Вольфсбургом».

Ранее мюнхенский клуб досрочно оформил чемпионство в текущем сезоне.

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню