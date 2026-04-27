«Бавария» установила исторический рекорд по голам в Бундеслиге
«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» в выездном матче 31-го тура Бундеслиги — 4:3. Мюнхенцы провалили первый тайм и ушли на перерыв, уступая 0:3, однако после паузы сумели полностью перевернуть ход встречи и вырвать победу.
Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Кор – 15' 2:0 Небель – 29' 3:0 Бекер – 45+2' 3:1 Джексон – 53' 3:2 Олисе – 73' 3:3 Мусиала – 80' 3:4 Кейн – 83'
Как сообщает Bayern & Germany, этот матч стал историческим для команды: «Бавария» первой в истории Бундеслиги достигла отметки в 50 голов в гостевых матчах за один сезон. Сейчас на счету коллектива Венсана Компани уже 53 таких мяча, при том что впереди остаётся ещё одна выездная игра — с «Вольфсбургом».
Ранее мюнхенский клуб досрочно оформил чемпионство в текущем сезоне.
