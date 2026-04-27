Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его пик уже прошёл». Легенда «Реала» выступил против возвращения Жозе Моуринью

«Его пик уже прошёл». Легенда «Реала» выступил против возвращения Жозе Моуринью
Комментарии

Бывший полузащитник «Реала» Гути скептически оценил вероятность возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

«Моуринью — отличный тренер, но, на мой взгляд, его пик уже позади. Он работал в «Фенербахче», принял «Бенфику» в непростой момент, и сейчас есть специалисты в лучшей форме — те, кого я бы предпочёл», — отметил Гути в интервью, слова которого приводит Footmercato.

Напомним, под руководством Моуринью «Реал» за три сезона выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

На данный момент Моуринью связан контрактом с «Бенфикой» до 2027 года.

Обнажённый мужчина пробежал перед автобусом «Реала»

Материалы по теме
«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать
«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android