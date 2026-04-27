«Его пик уже прошёл». Легенда «Реала» выступил против возвращения Жозе Моуринью

Бывший полузащитник «Реала» Гути скептически оценил вероятность возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

«Моуринью — отличный тренер, но, на мой взгляд, его пик уже позади. Он работал в «Фенербахче», принял «Бенфику» в непростой момент, и сейчас есть специалисты в лучшей форме — те, кого я бы предпочёл», — отметил Гути в интервью, слова которого приводит Footmercato.

Напомним, под руководством Моуринью «Реал» за три сезона выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

На данный момент Моуринью связан контрактом с «Бенфикой» до 2027 года.

Обнажённый мужчина пробежал перед автобусом «Реала»