«Галатасарай» разгромил «Фенербахче» Тедеско и близок к чемпионству в турецкой лиге

Вчера, 26 апреля, в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк» состоялся центральный матч 31-го тура Суперлиги — стамбульское дерби, в котором «Галатасарай» принимал «Фенербахче». Встреча носила важнейший характер в контексте чемпионской гонки.

Турция — Суперлига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Фенербахче
Стамбул
1:0 Осимхен – 40'     2:0 Йылмаз – 67'     3:0 Торрейра – 83'    
Удаления: нет / Эдерсон – 62'

В итоге хозяева выиграли матч с разгромным счётом 3:0. Голами в составе победителей отметились Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз и Лукас Торрейра. У гостей на 63-й минуте матча за вторую жёлтую карточку был удалён голкипер Эдерсон.

После этого матча «Галатасарай» остался в лидерах чемпионата Турции и имеет преимущество над идущим вторым «Фенербахче» в семь очков. До конца сезона осталось три тура.

