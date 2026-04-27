«Галатасарай» разгромил «Фенербахче» Тедеско и близок к чемпионству в турецкой лиге

Вчера, 26 апреля, в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк» состоялся центральный матч 31-го тура Суперлиги — стамбульское дерби, в котором «Галатасарай» принимал «Фенербахче». Встреча носила важнейший характер в контексте чемпионской гонки.

В итоге хозяева выиграли матч с разгромным счётом 3:0. Голами в составе победителей отметились Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз и Лукас Торрейра. У гостей на 63-й минуте матча за вторую жёлтую карточку был удалён голкипер Эдерсон.

После этого матча «Галатасарай» остался в лидерах чемпионата Турции и имеет преимущество над идущим вторым «Фенербахче» в семь очков. До конца сезона осталось три тура.