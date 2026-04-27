Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов назвал три команды РПЛ, которые могут чувствовать себя спокойно в конце сезона

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о командах, которые могут спокойно доигрывать оставшиеся матчи чемпионата России сезона-2025/2026 и экспериментировать.

«В нашем чемпионате сейчас есть три команды, которые могут чувствовать себя спокойно и экспериментировать. Это «Рубин», «Динамо» и «Ахмат», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

«Рубин», «Динамо» и «Ахмат» располагаются в середине турнирной таблицы РПЛ, занимая места с седьмого по девятое соответственно. В активе казанцев 39 очков, у бело-голубых — 38, а грозненцы имеют 32 очка за три тура до окончания сезона.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android