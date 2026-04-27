Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Англии сообщили, какой клуб может возглавить Стивен Джеррард

Комментарии

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Бёрнли» после вылета команды из Премьер-лиги, сообщает Burnley Express.

45-летний специалист хочет вернуться к работе после паузы с января 2025 года, когда он покинул «Аль-Иттифак». Сообщается, что Джеррард готов принять предложение возглавить команду.

В «Бёрнли» пока не комментируют появившиеся слухи и продолжают обсуждать будущее нынешнего наставника Скотта Паркера после неудачного сезона в высшем дивизионе. Клуб досрочно вылетел в Чемпионшип на прошлой неделе.

Ранее Джеррард работал главным тренером «Рейнджерс» и «Астон Виллы». Среди других претендентов на должность — бывший помощник Венсана Компани Крэйг Беллами, который не сумел вывести сборную Уэльса на чемпионат мира. Также в Чемпионшип вылетел «Вулверхэмптон».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android