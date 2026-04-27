«Станет одним из лучших ЦЗ России». Корнаухов выделил лучшие качества Дивеева

«Станет одним из лучших ЦЗ России». Корнаухов выделил лучшие качества Дивеева
Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о перспективах центрального защитника «Зенита» Игоря Дивеева.

«У него высокий рост, но при этом хорошая скорость — он бежит очень быстро. Феноменальная левая нога — может вложить передачу в ногу, отдав пас на любое расстояние. Он может подавать угловые и несколько раз забивал сухим листом. В будущем он станет одним из лучших центральных защитников России», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 31 матче во всех турнирах за ЦСКА и «Зенит», в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

