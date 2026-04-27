Дубль Марко Ройса принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче МЛС

В матче регулярного чемпионата MЛС в ночь на 27 апреля «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Реал Солт-Лейк» со счётом 2:1.

Хозяева сумели добиться победы благодаря дублю крайнего нападающего Марко Ройса, который стал главным героем встречи. Гости забили с помощью автогола: вратарь хозяев Джеймс Марсинковски отправил мяч в собственные ворота.

В текущем сезоне на счету Ройса в 10 играх МЛС четыре гола и три результативные передачи. В следующем матче его клуб примет у себя на поле «Ванкувер».

В таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Гэлакси» идёт на 10-м месте с 12 очками после 10 игр.

